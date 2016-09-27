Balkan Taekwondo Birliği (BTU) tarafından Bulgaristan'ın Dupnitsa kentinde düzenlenen ve 9 ülkeden 623 sporcunun katıldığı 18. Balkan Taekwondo Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı'nda mücadele eden Yıldırım Belediyesporlu taekwondocu Sedanur Akıncı, büyük bayanlar 53 kilogram müsabakasında ikinci olarak Türkiye’nin gururu oldu.

Şampiyona sonunda 9'u altın, 11'i gümüş ve 15'i bronz olmak üzere toplam 35 madalya kazanan Türkiye, ülkeler sıralamasında da 120'nin üzerinde sporcuyla şampiyonaya katılan Sırbistan ve ev sahibi Bulgaristan'ın ardından 3'ncü sırayı aldı. Sedanur Akıncı’yı ay yıldızlı forma ile mücadele ettiği şampiyonada elde ettiği ikincilikten dolayı kutlayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım ve Yıldırım Belediyespor’un adı artık Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa hatta olimpiyat oyunlarında duyulur hale geldi. Bu başarı, göreve geldiğimiz günden beri spora yaptığımız yatırımların sonucudur” diye konuştu.