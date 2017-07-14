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Sedasyon ile diş hekimi korkusuna son

Diş Hekimi Zafer Kazak, Sedasyon ile diş hekimi korkusunun son bulduğunu söyledi.

Sedasyon ile diş hekimi korkusuna son

14 Temmuz 2017 11:18

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, diş tedavileri sırasında oluşan ağrı ve bir o kadar da geçmiş tecrübelerden ya da başkalarının yorumlarının diş tedavilerini geciktirmekte en önemli problemlerden birisi olduğunu belirtti.

İğne korkusunun hemen hemen herkesi etkilediğini dile getiren Kazak, "Her ne kadar lazer tedavileri gibi ileri tedaviler pek çok problem de bu konuları azaltsa da iğne korkusu hemen hemen herkesi etkilemektedir. Ayrıca özellikle çocuk hastalarda bu korku sebebiyle yeterli anestezi yapılamadığından dolayı, mecburen yapılan işlemlerde ağrı olduğundan kişilerde kalıcı ileri korkular oluşturmaktadır. Günümüz de klasik olarak kullanılan diş doktoru iğneleri yerine, The Wand (Bilgisayar kontrollü lokal anestezi) navigasyonlu anestezi sistemi bu korkuyu yenmemizi sağlayacak kadar ağrıyı azalttığı gibi aynı zamanda sadece çalışılan bölgeyi uyuşturarak dudak ve yanaklarda saatlerce hissedilen şişmiş gibi bizi rahatsız eden uyuşukluk hissini de ortadan kaldırmaktadır" dedi.
Kazak, "Bu sistem klasik enjektör şeklinde değil kalem şeklinde kontrollü bir tutuş sağlayan ve çocukların bile hissedemeyeceği ince bir uç ile anestezik maddeyi içindeki bilgisayar kontrolü ile ayarlı bir basınçla vererek korkuyu ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca navigasyon sayesinde uç doğru yerde değil de alet uyararak doğru konumlamayı da sağlamaktadır" ifadelerini kaydetti. 


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