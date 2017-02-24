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Sedat Sönmez: Kalite ile buluşan üretken zeka

Şişirebilir ürün sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Sönmez Inflatables son yıllarda özellikle şişme reklam ürünleriyle ve özel tasarım ürünleriyle adından söz ettiriyor.

Sedat Sönmez: Kalite ile buluşan üretken zeka

24 Şubat 2017 09:23

1997 yılından beri faaliyet gösteren firma 1997 yılında Sedat Sönmez tarafından kurulan Sönmez Group bünyesinde yer alıyor. Türkiye’nin en büyük şirketleri ile çalışan Sönmez Inflatables kamu kuruluşlarına da özel şişme reklam tasarımlarıyla hizmet veriyor.

Şişme Özel Tasarım Ürünler ve Üretken Reklam Çözümleri

Yoğun talebe cevap verebilme amacıyla kendi baskı tesisini kuran grup rengarenk şişirebilir ürünler hemen her köşede yerini almış bulunuyor. Özellikle AVM’lerde yer alan büyük kar küreleri çocuklar ve diğer halk tarafından büyük ilgi görüyor. Fotoğraf çektirmek isteyenlerin içine de girebildiği kar küreleri çok çeşitli tasarımlara da sahip. Reklamını vermek isteyen firmaların yoğun olarak talep ettiği kar kürelerini istenilen şekilde tasarlamak mümkün oluyor.

Diğer çok tercih edilen ürünlerden biri de özel tasarım balonlar. Ebat olarak küçük veya devasa boyutlarda olabilen şişirebilir ürünlere istenilen şekil verilebiliyor. Renk ve tasarım olarak da seçime bağlı olarak istenildiği gibi hazırlanabilen bu şişirebilir ürünleri firmaların özellikle kendi logo ve ürünleri ile reklam yapmak istediklerinde tercih edebilecekleri bir seçenek ortaya çıkıyor. Her alanda kullanılabilen özel tasarımlı şişirebilir ürünlerin yanı sıra zeplin görünümlü veya uçan balon görünümlü tasarımlar da büyük ilgi görüyor. Firmaların istedikleri baskı ile kullanabildikleri bu şişirebilir ürünler özellikle kamu kuruluşlarının ve siyasi partilerin etkinliklerinde de yoğun olarak kullanılıyor.

En çok Tercih Edilen Firma

Çevreye verdiği önemi ürünlerine de yansıtan Sönmez Inflatables halk sağlığını tehdit etmekten kaçınıyor. TÜBİTAK iş birliği ile test ettiği ürünlerini AR-GE çalışmaları ile sürekli yenileyen firma, kullandığı malzemeleri de son derece titizlikle seçiyor. Sedat Sönmez’ in kültürel ve sosyolojik gelişime verdiği önemi yansıtacak şekilde kültürel faaliyetleri de organize eden Sönmez Group, ülke gelişimine önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye’ nin en yaygın ve bilindik firmalarıyla çalışan firma kamu kuruluşları, sivil örgütler ve siyasi partileri de referans listesine ekleyerek müşteri odaklı hizmet verme ilkesini edinmiş bulunuyor.

Etiketler: Sedat Sönmez, Sönmez Group, Sönmez İnflatable, Tasarım Balon, uçan balon


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