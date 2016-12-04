Sefaköy Tahsin Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir binada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kapatılmış bir gazetenin eski matbaası olduğu iddia edilen binadan henüz belirlenemeyen sebepten dolayı dumanlar yükseldi. Dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle binada maddi hasar meydana geldi.

İçeriden dumanlar yükseldiğini fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulunan Enes Gören, “İçeriden dumanlar yükselmeye başladı, biz de itfaiyeyi, polisi aradık. İçeride Suriyeliler kalıyor genelde. Gece olsun gündüz olsun onlar kalıyor” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ufuk Kıvık