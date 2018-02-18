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Şehidin 6 aylık kızı babasının tabutunu okşadı

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesinde şehidin 6 aylık kızı Reyhan Öykü Şahin’in babasının tabutunu okşaması yürekleri dağladı.

Şehidin 6 aylık kızı babasının tabutunu okşadı

18 Şubat 2018 12:46

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi, dün gece askeri kargo uçağı ile Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşı, bugün Havza ilçesinde evinde helallik alındıktan sonra Havza ilçesi Kevser Camii’ne getirildi. Şehidin babası Mustafa Şahin, oğlunun askeri parkasını giyerek oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Reyhan Şahin ise oğlunun tabuttaki resmini defalarca öperek ağıt yaktı. Şehidin eşi Kadriye Şahin ise eşinin astsubay kamuflajı ile geldiği cenaze töreninde eşinin tabutunu sevdi. Kızı 6 aylık Reyhanı’da tabutun başına getiren şehit eşi, kızına, “Kızım, bak bu senin baban” diyerek tabutunu okşattı.
25 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Demiryurt Mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek. 

Erdi Demür-Kenan Akyüz
 

 

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