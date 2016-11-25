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Şehidin annesi: "Gelin arabası gibi süslemişler arabanı oğlum"

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El Bab operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat'ın annesi Döne Bolat, şehidin cenaze aracını görünce, "Gelin arabası gibi süslemişler arabanı oğlum" dedi.

Şehidin annesi: &quot;Gelin arabası gibi süslemişler arabanı oğlum&quot;

25 Kasım 2016 11:51
Şehidin annesi: "Gelin arabası gibi süslemişler arabanı oğlum" - Tıkla İzle

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen El Bab operasyonunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat'ın cenazesi memleketi Samsun'daki babaevine getirildi. Helallik alındığı esnada şehidin annesi Döne Bolat, oğlu için ağıtlar yaktı. Acılı anne, oğlunun cenazesini taşıyacak aracı gelin arabasına benzetti.

"Erdal’ımın sesini duyamayacağım artık"
Döne Bolat, "Sesini de duymayacak mıyım oğul? İki gecede bir arıyordu annesini. 'Anne dua et bize' diyordu. Ediyoruz yavrum, ediyoruz. Erdal’ım yok. Erdal’ımın sesini duyamayacağım artık. 'Anne ne yapıyorsun?' diye sormayacak Erdal’ım. Arabanı süslemişler de getirmişler. Seni götürecekler. Bir daha seni göremeyeceğim. Gelin arabası gibi süslemişler arabanı oğlum" dedi.

Ahmet Şükrü Uluçay

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat


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