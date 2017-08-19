Şehidin kanı yerde kalmadı, o teröristin cesedi bulundu

11 Ağustos 2017 tarihinde merkeze bağlı Esenyurt kırsalında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz şehit olmuş, 2 askerde yaralanmıştı.

Bölgede o gece yapılan operasyonda bir terörist yaralı halde kaçmış ancak kalaşnikof silahı ele geçirilmişti. Esenyurt kırsalında hem arama tarama hemde operasyonu sürdüren Jandarma özel harekat timleri yaralı olarak kaçan teröristin cesedine ulaştı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada" Esenyurt köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan arama tarama faaliyetinde 1 erkek terörist cesedi bulunmuştur. Cesedin JÖH timinin 11.08.2017 tarihinde 22.45 sıralarında aynı bölgede çıkan temasta vurulmuş olduğu kesinleşmiştir. Aynı bölgede bir kalaşnikof da ele geçirilmişti" denildi.