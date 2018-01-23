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Şehidin yakını bu acıya dayanamadı

Bitlis’in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün yakını, bu acıya dayanamayarak kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Şehidin yakını bu acıya dayanamadı

23 Ocak 2018 06:23

Edinilen bilgiye göre, Bitlis’in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında, Çığ düşmesi sonucu Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz şehit olmuştu. Şehit Hilmiz Öz, Denizli’nin Çivril ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Öz ailesi cenaze sonrası evde taziyeleri kabul ederken, şehidin babası Özer Öz’ün halası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Kamile Tekin üzüntüden kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Tekin, durumun bildirilmesi üzerine şehit evinde bekleyen 112 ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Etiketler: Bitlis, pkk

 

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