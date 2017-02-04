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Şehirler arası otobüslerde ‘sivil trafik uygulaması’ hayata geçirildi

Şehirler arası otobüslerde ‘sivil trafik uygulaması’ hayata geçirildi. Ankara’dan İstanbul’a özel bir otobüs firmasıyla gelen polis memuru güzergah üzerinde trafik açısında yaşanan ihlalleri değerlendirerek cezai işlem uyguladı.

Şehirler arası otobüslerde sivil trafik uygulaması hayata geçirildi

04 Şubat 2017 08:24
Şehirler arası otobüslerde ‘sivil trafik uygulaması’ hayata geçirildi - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya başladı. Bu uygulama kapsamında Ankara’dan İstanbul’a yolcu olarak gelen sivil polis memuru güzergah üzerinde otobüs şoförü tarafından gerçekleştirilen ihlalleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na kadar takip etti. Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil trafik polisi yolculara uygulama hakkında bilgi verdi. Yolculuk sırasında yaşanabilecek trafik kazalarını asgari seviyeye indirmeyi amaçladıklarını ifade eden polis memuru Aslan Yılmaz,’’ Uygulamanın amacı uzun yol otobüslerimizin ve yolcularımızın emniyet kemerlerinin taktırılması ve bilinçlendirilerek alışkanlık haline getirilmesi, yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesidir. Ben ve arkadaşlarım Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığınca görevli olarak otobüse binmiş bulunmaktayız. Otobüs firması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladık. Amacımız şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıp takmadıkları, yolcuların bu konuda uyarıp uyarılmadıkları konusunda çalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün yolculuk sırasında yapmış olduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem uygulamaktı’’ şeklinde konuştu.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden bir vatandaş,’’ Uygulama gayet yerinde. Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa. Bizlerinde bilinçlendirilmesi lazım. Ben şimdiye kadar otobüslerde emniyet kemerinin takmak zorunda olduğumu bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş olduk. Bundan sonra kaptanlarımız da dahil olmak üzere hep beraber kemerlerimizi takacağız’’ ifadelerini kullandı.

Uygulama kapsamında otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 190 TL para cezası kesildi. Uygulamanın 81 il genelinde sürdüğü öğrenildi. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: Şehirler arası otobüsler


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