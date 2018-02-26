Şehit aileleri ve TÜGVA’lı gençler bir araya geldi

15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in babası Babası Hasan Hüseyin ve kardeşi Soner Halisdemir, Diyarbakır Kayapınar ilçesinde PKK’lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Harekât Polisi Ahmet Alp Taşdemir’in cenazesinde kendi oğlunun cenaze namazını kıldıran İbrahim Taşdemir, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin keskin nişancı tüfeği kanasla açtığı ateş sonucu şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şahin'in babası Cumalı Şahin, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde sivil kıyafetli olarak banka işlemleri için gittiği bir bankanın önünde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan ve kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya’nın babası Salim Sarpkaya ve Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün abisi Çağlar Bülbül katıldı.

Gerçekleşen etkinlikte konuşan Türkiye Gençlik Vakfı Antakya İlçe Başkanı Ömer Bilgin, Çok şükür 1915 ruhu, 1453 ruhu, 1071 ruhunun halen içlerinde var olduğunu söyledi.

Bilgin konuşmasını devamında şunları söyledi: “Aslında birkaç ay önceden böyle bir program olacağından ihtimal vardı. Çok şükür nasib oldu. Burada birazdan kendilerini tanıtacak şehitlerimizin yakınları var. Çocuk yaşta şehit olan Eren Bülbül’ün abisinden, memleketimizin kurtarılmasında çok büyük bir payı olan Ömer Halisdemir’in babasına, abisine kadar, kendi çocuğunun cenaze namazını kıldıran hocamıza varana kadar burada şehit yakınlarımız var. Çok şükür 1915 ruhu, 1453 ruhu, 1071 ruhu halen içimizde var. O hiç ölmeyecek. Üniversite gençliği olarak size büyük iş düşüyor. Çalışmanı gerekiyor, 25 Bin kişilik üniversite ortamındasınız. Ve üniversite ortamınızı da biz çok iyi biliyoruz. Orada çok gayret etmeniz gerekiyor. İnşallah gayretli, dirayetli bir şekilde yolunuza devam edersiniz”

“BİZ TARİHİMİZİ YİĞİTLERİMİZE BİRLİKTE DESTAN YAZARAK ÖĞRENEN BİR MİLLETİZ”

15 Temmuz 2016’da hain terör örgütü FETÖ tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi gözünü kırpmandan vurarak darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan ve darbeci askerler tarafından vurularak şehit olan Ömer Halisdemir’in Kardeşi Soner Halisdemir, kendilerinin buraya gelmelerinde sebebinin dün sancağın şehitlerde olduğunu bugün ise sancağın kendilerinde olduğunu belirtti.

Soner Halisdemir, abisinin kendisine “geçmişinizi iyi bilin ki, geleceğinizde başarılı olun” dediğini belirterek: “ Hamd olsun bu zamana kadar ne vatanımızı, ne sancağımızı böldürmedik, bayrağımızı indirmedik, bundan sonrada indirmeyeceğiz. Burada üzerine vazife düşen en büyük kişiler sizlersiniz. Rahmetli abim bizlere hep şunu derdi,” geçmişinizi iyi bilin ki, geleceğinizde başarılı olun” ülkemiz üzerinde tarihimizden bu yana oyun üzerine oyun oynandı. Biz Türk milleti ne felsefe veririz, nede tarih dersi veririz. Biz tarihimizi yiğitlerimize birlikte destan yazarak öğrenen bir milletiz. Biz tarihimizi sağdan soldan birilerinin anlatmasıyla öğrenen bir millet değiliz. Bizim burada sizlerden tek bir isteğimiz, biz evlatlarımızı kardeşlerimizi kaybettik. Ama hamd olsun vatanımızı kaybetmedik. Biz bayrağımızı her öptüğümüzde şehitlerimizin elini, yüzünü öpmüş gibi oluyoruz. Ezanlarımız her okundukça biz onların sesini duyuyoruz. Biz şehit aileleri diyoruz ki, eğer ezanlarımız dinecekse, bayraklarımız inecekse düşmandan önce gelin önce bizi vurun. Çünkü biz şehit aileleri olarak bunu kaldıramayız. Vatanımıza, milletimize, sancağımıza sahip çıkalım” dedi.

“ŞANLI BİR ECDADA SAHİBİZ”

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde PKK’lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda şehit olan Özel Harekat Polisi Ahmet Alp Taşdemir’in cenazesinde kendi oğlunun cenaze namazını kıldıran İbrahim Taşdemir, şanlı bir tarih ve şanlı bir ecdada sahip olduklarını kaydetti.

İbrahim Taşdemir, Türk Milletinin Allah’ın yeryüzünde çok önemli bir görev yüklediği necib bir millet olduğunu da vurgulayarak: “Ben bir caminin garip bir imamıyım. Rabbimize hamd olsun bizede şehit babalığını lütfetti. 3 Kasım 2017’de Diyarbakır merkezde polis özel harekâtçı evladım şehit oldu. Şanlı bir tarih sahibiyiz. Şanlı bir ecdada sahibiz. Ve biz allahın yeryüzünde çok önemli bir görev yüklediği necib bir milletiz. Bunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Ecdada bakın, yaptıklarına bakın bizden beklenen ortaya çıkar. Şuan milleti, ümmeti ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışan yiğitler var. başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere allah onlardan razı olsun. Bir ümmet, bir millet uyanıyor. Biz bu uyanışın neresindeyiz. Biz elimizi değil kendimizi taşın altına koyacağız. Mazlumlar bizden medet bekliyor. Şuan ordumuz mazlumlara ilaç olmak ekmek olmak için orada. Dünya Müslümanları bize bakıyor, herkes bizi işaret ediyor. Onun için gerçekten biz büyük bir sorumluluğa sahibiz” kelimelerini kullandı.

“ÇÜNKÜ BENİM 15 YAŞINDAKİ KARDEŞİM ORADA GİDİP ABİLİK YAPACAK”

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün abisi Çağlar Bülbül, konuşmasında şu kelimeleri kullandı: “Bazen şehit olduğu zaman birileri üzülüyor ama ben seviniyorum. Çünkü benim 15 yaşındaki kardeşim orada gidip abilik yapacak. Askerliğimi Isparta’da yaptım ama kardeşimin bana herzaman söylediği “şehitlik mertebesi sana yakışmaz. Gerçekten de bana yakışmaz ona yakıştığı gibi”

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin keskin nişancı tüfeği kanasla açtığı ateş sonucu şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Şahin'in babası Cumalı Şahin ve Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde sivil kıyafetli olarak banka işlemleri için gittiği bir bankanın önünde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist tarafından silahla başından vurularak ağır yaralana ve kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya’nın babası Salim Sarpkaya’da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından gençlerle sohbet eden şehit aileleri gençlerin sorularını yanıtlayarak salından ayrıldı.

Satuk Buğra Güney