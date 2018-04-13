Şehit annesi oğlunun vasiyetinin yerine getirilmesini istiyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin'deki arama tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'ın (22) el yazısı ile yazdığı vasiyet ortaya çıktı. Pazartesi günü TSK tarafından gönderilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan'a ait eşyalar Antalya'da yaşayan ailesine teslim edildi. Ailesi şehidin valizini açtıkları anda içerisinde bulunan defterinde kendi el yazısı ile yazılmış vasiyetini buldu. Şehit düşmeden önce defterine vasiyetnamesini yazan Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan, şehit olması halinde TSK’nın ödeyeceği para ile yetimhane yapılarak isminin verilmesini, yazdığı yazıları kitap haline getirilerek adının da 'vasiyetname' konulmasını istedi. Şehit Çalışkan, vasiyetnamesinde son olarak "Vatana bir canım daha olsa onu da veririm" dedi.

Vasiyetin yerine getirilmesini isiyor

Şehit Talha Çalışkan’ın Antalya’da yaşayan annesi Melike Çalışkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek oğlunun vasiyetinin yerine getirilmesini istedi. Anne Melike Çalışkan, "Pazartesi günü valizi geldi. İçerisine bakarken bir tane defter vardı. Ona da kendi el yazısıyla vasiyetini yazmış, onu okuduk. Orada bir tane yetimhane yapılsın ve benim adım verilsin. Bu bizi çok etkiledi. Bunu da yetkililere ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iletilip vasiyetinin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

"Yazdıklarının kitap yapılmasını istedi"

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan’ın annesi Melike Çalışkan, oğlunun defterinde yazdığı yazıların ve şiirlerin kitap haline getirilmesini istediğini söylerken, "Kitap olarak çıkmasını istemiş, onu da biz temize çekip çıkarttırmak istiyoruz kendimiz" diye konuştu.

"Babasına çok düşkündü"

Son olarak oğlunun babasına çok düşkün olduğunu ve babasına şiir de yazdığını dile getiren anne Çalışkan, "Babasını çok seviyordu ve babasına hasret kaldığıyla ilgili şiir yazmıştı. Babasını özlediğini yazmış" şeklinde konuştu.

Şehit Çalışkan, kendi el yazısı ile yazdığı vasiyetnamede şu ifadeleri kaydetti:

"Bu zamana kadar hiç böyle bir şey düşünmedim ama bunu yazma gereği duydum. Eğer şehit olursam TSK'dan gelen tüm paramla bir tane yetimhane yapılmasını ve ismimin konulmasını istiyorum. Beyza'ya verdiğim yazıların defterlerin kitap haline getirilip kitabın isminin Vasiyetname olmasını ve anonim olarak yazılmasını istiyorum. Kardeşlerimin okul masraflarını ve tüm masraflarının TSK'nın karşılamasını arz/rica ediyorum. Vatana bir canım daha olsa onu da veririm. Arz ederim"

Adem Akalan

