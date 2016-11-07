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Şehit annesinden teröre ağıtlı tepki

Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını bahane eden bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterisinde şehit olan polis memuru Mustafa Yeli'nin annesi, "Analar ayaktayken Mustafalar ölmez. Bir gider, bin gelir. Mustafa'nın arkadaşları hep ayakta, ben de ayakta olacağım" diyerek teröre tepki gösterdi.

Şehit annesinden teröre ağıtlı tepki

07 Kasım 2016 11:22
Şehit annesinden teröre ağıtlı tepki - Tıkla İzle

Dün akşam Yüreğir ilçesindeki Çukurova Caddesi'ndeki korsan gösteriye müdahale sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Mustafa Yeli (22), kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit polis memuru için Adana Valiliği'nde tören düzenlendi
Şehidin naaşı valilik bahçesindeki katafalka konuldu. Bu sırada şehidin 2 kardeşi gözyaşlarını tutamadı.
Şehit polis memurunun annesi Fındık Yeli, "Mustafalar ölmez. Analar ayakta oldukça Mustafalar çoğalacak. Herkes ayaktayken Mustafa'nın kanı yerde kalmayacak. Her gün Mustafalar ayaklanacak. Bir gider, bin gelir. Mustafa, senin tabutun burada ama herkes Mustafa'dır. Mustafa'nın arkadaşları hep ayakta, ben de ayakta olacağım. Bugün Mustafa'nın düğünüdür. Analar ayaktayken Mustafalar ölmez" diyerek ağıt yaktı.

Şehidin annesi, polislerle birlikte oğlunun cenazesine selam verip, dua okudu.
Şehidin babası Nurettin Yeli, güçlükle ayakta durabildi. Baba Nurettin Yeli'nin elini Adana Valisi Mahmut Demirtaş, anne Fındık Yeli'nin elini ise Emniyet Müdürü Osman Ak tutarak destek verdi.
Törende, Adana Müftüsü Arif Gökce'nin yaptığı duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi.
Şehidin anne ve babası, Vali Demirtaş'ın makam otomobiliyle tören alanından ayrıldı.

Nuri Pir - Umutcan İşledici 

 


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