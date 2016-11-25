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Şehit annesinin vasiyetine Büyükşehir Belediyesi'nden mezarlık ayıbı

Oğlunu terörle mücadeleye kurban veren acılı annenin vasiyetine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği cevap aileyi şok etti. Şehit oğlunun yanına defnedilmek istenen anne hayatını kaybedince Belediye'ye başvuran aile, mezarlık ücreti olarak 4 bin 500 TL istenmesi karşısında ikinci kez yıkıldı.

Şehit annesinin vasiyetine Büyükşehir Belediyesinden mezarlık ayıbı

25 Kasım 2016 09:51
Şehit annesinin vasiyetine Büyükşehir Belediyesi'nden mezarlık ayıbı - Tıkla İzle

Tunceli'de 1991 yılında terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Gürol Alpago'nın annesi Semiha Alpago diğer evlatlarına ölürsem beni şehit oğlumun yanına gömün vasiyetinde bulundu. Bir süre önce hayatını kaybeden Semiha Alpago'nun diğer oğlu Şenol Alpago, annesinin vasiyeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne başvurarak annesini şehit kardeşinin yanına defnetmek istediğini söyledi. Fakat şehidin kardeşinden İBB Mezarlıklar Müdürlüğü'nün para istediği ortaya çıktı. Şehidin abisi belediyeden aldığı cevap karşısında adeta yıkıldı. Mezarlıklar müdürlüğü aileden defin işlemi için 4 bin 500 lira mezarlık ücreti ödenmesi gerektiğini söyledi. Kardeşini vatan savunmasında şehit veren Şenol Alpago tüm girişimleri başarısız olunca mezarlık ücreti 4 bin 500 TL olan ücreti ödeyerek annesini şehit kardeşinin yanına defnetti. Bir süre sonra belediyeden aranan Alpago adeta ikinci kez yıkıldı. Belediye bir hata yaptıklarını söyleyerek mezarlık ücretinin bir kısmını geri ödeyeceklerini söyledi. Acılı abi bir özür beklerken bu teklif karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kardeşini terör saldırısına kurban veren annesini de bir süre önce kaybeden Alpago bütün bu olanlara bu olanlara bir anlam veremedi.

"Biz bunu yaşadık başka şehit aileleri yaşamasın"

Şehidin abisi Şenol Alpago istenen ücretin önemli olmadığını ancak bunun bir şehit ailesinden istenmesinin kendilerini yaraladığını belirterek “Annemin vefatında biz kardeşimizin yanına defnetmek istedik. Zaten vasiyeti de o yöndeydi. Tabi gömmek istediğimiz zaman bizden yanına da gömseniz biz bir ücret talep ediyoruz dediler. Bizden 4 bin 500 TL ücret aldılar. Bunu biz ödedik, sonradan biz bunun detayını öğrendik ve sonradan bunun belirli bir kısmını bize iade ettiler. Ama iade edilmiş olsa dahi netice de bir şehit ailesidir. Şehit annesi bu toprağa evladını veriyor ama toprağa gömülürken toprak parası isteniyor. Tabi biz bunun belirli bir kısmını ödedik. Belirli bir kısmını da devlet bizden kesti. Bizim şöyle bir isteğimiz olabilir, bu sadece bizimle de alakalı değil bizden sonra gelecek şehit ailelerine de böyle. Bir şey yapılmamasını herhangi bir ücret herhangi bir istek olmaması bizim için önemlidir. Biz bunu yaşadık başkaları yaşamasın. İstenen rakam önemli değil oradan bir talep olması bizi yaraladı. Vatana evlat vermiş ama maalesef vatan ondan toprak parası istedi. Bunun rakamı hiç önemli değil. 1 lirada olsa bir şey talep ediliyor. Evladını toprağa verip senelerce bu acıyı yaşıyorsun, kendin toprağa gidince bir şey talep ediliyor. İnşallah bundan sonra ülkemizde hiçbir şehit haberi gelmez ama inşallah devlet büyüklerimiz bundan sonra böyle bir talepte bulunmaz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Şehit Gürol Alpago'nun adına Bahçelievler Belediyesi tarafından 2013 yılında bir park yaptırıldı.
 


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