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Şehit astsubay 6 sonra baba olacaktı

Tunceli’de PKK’lı teröristlerce girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz’ın eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Şehit astsubay 6 sonra baba olacaktı

12 Ağustos 2017 18:44
Şehit astsubay 6 sonra baba olacaktı - Tıkla İzle

Şehit Jandarma Astsubay Mehmet Yılmaz’ın acı haberi Kırıkkale’deki dede evine ulaştı. Şehit haberinin ulaşmasıyla Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvaltı Mahallesi’ndeki dede evine ve mahalledeki pek çok eve Türk bayrakları asıldı. Şehit Yılmaz Tunceli’de göreve başlayalı 3 ay olmuştu ve 1 senelik evliydi, eşi Kübra Yılmaz ise 3 aylık hamileydi. Şehidin dedesinin evinde dualar okundu, şehidin dedesi ve babaannesine başsağlığı ve sabır temennileri iletildi. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazına yetişmemesi sebebiyle yarın öğlen namazına müteakip Ayvaltı Mahallesi Camisi’nde düzenlenecek tören sonrası defnedilecek.

"Vatan için canını verdi Mehmet’im”

Acılı dede Bekir Yılmaz şehit olan torunu hakkında, “Allah ondan razı olsun, Allah şehitliğini kabul etsin, başka ne diyebilirim vatan için canını verdi Mehmet’im” dedi.

“Emellerine ulaşamayacaklar”

Terör örgütü mensuplarının hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını söyleyen Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, “Şehit bizim için şereftir ve maalesef şehidimiz şerefsizlerin hain saldırısı sonunda şehit oldu ve bugün hep beraber şehidimiz yanındayız. Şehidimizin cenazesi bugün kalkmadı, yarın kalkacak, yetişmedi. İnşallah yarın öğlen namazına müteakiben şehidimizi defnedeceğiz. Acımız büyük, acımız tarifsiz ama maalesef ki yaratandan gelen kader diyoruz ve Mehmet vatan için şehit oldu. Unutmasınlar ki analar bu topraklarda vatan evladı doğurmaktan geri kalmayacaktır ve vatan için bu insanlar seve seve canını verecektir" şeklinde konuştu. 

Mehmet Temizyürek
 

Etiketler: Şehit Astsubay


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