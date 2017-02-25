Diğer
Kategoriler

Şehit Astsubay Hasan Çoban Burhaniye’de son yolculuğuna uğurlandı

El Bab’ın güneyinde şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Çoban’ın cenazesi, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, bugün ilçede vefat eden Kore Gazisi Hasan Berkan Alpan da aynı törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Astsubay Hasan Çoban Burhaniyede son yolculuğuna uğurlandı

25 Şubat 2017 18:51

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab’ın güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının keşif yaptığı sırada terör örgütü DEAŞ tarafından önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban’ın cenazesi memleketi Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Koca Cami’nin önündeki Hürriyet Caddesi’nde hazırlanan alana getirildi. Cenaze töreninde şehidin babası İbrahim, annesi Arife, kardeşleri Mustafa ve Müşerrer Çoban gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta zorlanan baba İbrahim ve anne Arife Çoban tabutun yanına getirilen sandalyede oturtuldular.

Kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi ve şehidin naaşı, top arabasına konularak bir süre tören mangası ve bando eşliğinde Hürriyet Caddesi boyunca ilerledi. Ardından şehit t Astsubay Çoban’ın cenazesi Burhaniye Şehitliğine defnedildi.

Kore gazisi de toprağa verildi

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra akrabaları, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Mahmut Altun, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, bugün ilçede vefat eden Kore Gazisi Hasan Berkan Alpan da aynı törenin ardından toprağa verildi.

(Emrah Elmas - Fatma Talay - Bekir Terzioğlu/İHA)


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!