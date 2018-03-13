Diğer
Kategoriler

Şehit ateşi Amasya’ya düştü!

Diyarbakır’ın Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı’nın ailesine oğullarının şehadet haberi verildi.

Şehit ateşi Amasyaya düştü!

13 Mart 2018 19:29

Evli ve 1 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Çakı'nın Amasya'nın merkeze bağlı Beldağ köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehadet haberi yetkililer tarafından verildi. 

Askeri operasyon esnasında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada 2 asker olay yerinde şehit olmuş, 2’si ağır 5 asker ise yaralanmıştı.
Çakı’nın 24 Ağustos 2016’da Diyarbakır Lice’de şehit olan silah arkadaşlarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp “İnşallah Peygamber Efendimize komşu olurlar” yazdığı görüldü.  

Murat Çelik
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç