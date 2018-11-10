Şehit ateşi Gaziantep'e düştü...

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Er Samet Kaymakçı'nın da aralarında bulunduğu 7 asker şehit olmuş, 25 asker de yaralanmıştı. Samet Kaymakçı'nın şehadet haberi Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi Hoşgör Cami Sokak'ta oturan ailesine ulaştı. Sağlık ekiplerinin sevk edildiği şehidin baba evine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, şehit evini ziyaret ederek, anne Zeynep ve baba Vakkas'a baş sağlığında bulundu.

Sokak Türk bayrakları ile süslendi

Şehidin baba evinin bulunduğu sokak ise Türk bayrakları ile süslendi. Şehit evine de Türk bayrağı asıldı. Şehit Samet Kaymakçı'nın 10 aylık asker olduğu öğrenilirken, 4 kardeşi bulunduğu belirtildi.

Şehidin cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından Gaziantep'e getirilmesi bekleniyor.

Mehmet Bulut