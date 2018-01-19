Şehit Aybüke öğretmenin öğrencileri karne aldı

Kozluk’ta okulların yaz tatiline girdiği 9 Haziran 2016’da teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın öğrencileri karnelerini aldı. Adı, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak değiştirilen okulun öğrencileri, sevinçlerinin buruk olduğunu belirtti. Aybüke öğretmenin öğrencilerinden Nurcan Alkan, "Çok üzgünüz, geçen yıl Aybüke hocamız aramızdaydı. Aybüke hocamız karnemizi verdi ama bu yıl burada değil ve yokluğu çok hissediyoruz. Aybüke hocamızı çok özledik. Keşke aramızda olsaydı, tekrar karnemizi onun ellerinden alabilseydik. Aybüke hocamızın yokluğu bize acı veriyor ama biz onu çok seviyoruz ve kalbimizde hep taşıyacağız. Onu hep hatırlayacağız" dedi.

"Kalplerimizde burukluk var"

Öğrenci Muhammed Özyer, "Bugün karneleri aldık ama Aybüke hocamızı unutmadık çok üzgünüz. Çocuklar sevinse de kalplerinde bir burukluk var. Aybüke hocamızı unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.

Cafer Yıldırım isimli öğrenci, "Geçen dönem Aybüke hoca bizimleydi. Mutluyduk, bu yıl bizimle olmadığı için mutluluğumuz azalmış durumda. Onun da aramızda olmasını çok istiyorduk. Maalesef aramızda değil. Üzgünüz keşke aramızda olsaydı ve mutluluğumuzu onunla da paylaşmış olsaydık. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın" ifadelerini kaydetti.

"Onun emanet etmiş olduğu öğrencilerimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Edebiyat Öğretmeni Nilüfer Tokmak Pusa ise, buruk bir karne heyecanı yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmen olmak ayrı bir duygu. Bir yıl boyunca verdiğiniz emeğin karşılığını bugün öğrencilerden görmek istiyorsunuz. Şuan tatlı bir heyecan ve buruk bir duygu var kalbimizde. Geçen yıl bu zamanlarda Aybüke öğretmenimizle beraber sınıflarımızda karnelerimizi dağıtmıştık. Şuan aramızda yok, onun emanet etmiş olduğu öğrencilerimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğitim yaşantımıza unutmadık, unutturmayacağız. İnşallah tekrar böyle bir acıyı da yaşamak istemiyoruz.”

Osman Arslan- Hüseyin Sakar