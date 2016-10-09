PKK’lı teröristler tarafından sabah saatlerinde Şemdinli ilçesinde bulunan Durak Karakolu'na yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Adıyamanlı Sözleşmeli Piyade Er Hasan Aydoğdu'nun (25), Sümerevler Mahallesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Adıyaman Valisi Onur Kökçü ve askeri erkandan acı haberi alan şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Aydoğdu'nun şehadet haberini vermeye gelen askerlere sarılan Şehit Babası Hacı Yusuf Aydoğdu, "Aynen Hasan’ımın kokusu. Bunlarda benim Hasan’ım. Dik duracağız. O şerefsizleri sevindirmeyeceğiz" dedi.

Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken şehidin birkaç ay önce nişanlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Cihan Kizir