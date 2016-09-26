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Şehit babası: 'Oğlum seni rüyamda gördüm bir durum mu var'

Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcının asker ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan’ın Adana’nın Kozan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Şehit babası: Oğlum seni rüyamda gördüm bir durum mu var

26 Eylül 2016 17:24

Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ikamet eden şehidin babası İsmail ile anne Fikriye Alparslan’a oğlunun şehit haberini askeri yetkililer verdi.

78 yaşındaki baba İsmail Alparslan, “Oğlumu dün rüyamda gördüm hemen telefonla aradım. 'Oğlum seni rüyamda gördüm bir durum mu var' diye sordum. O da 'baba hiçbir şey yok merak etmeyin, isterseniz bir durum varsa hemen geleyim' dedi” diye konuştu.

75 yaşındaki anne Fikriye Alparslan ise komşuları ve kızları ile birlikte ağıtlar yakıp, “Mardin’in dağlarında şehit düşen Mustafa'm, kırmızı kanlara boyanıp da kırmızı bayrakla yatan Mustafa'm” dedi.
Turgutlu Mahallesi Muhtarı Ramazan Yurdadoğ ise, “Şehidimiz iki yıllık uzman çavuş olarak görev yapıyordu, düğün yapacaktı” dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan'ın nişanlısı Yasemin ile 8 Ekim 2016 tarihinde düğün yapıp dünya evine gireceği öğrenildi.

Şehidin 6 kız kardeşi ve bir de erkek kardeşi olduğu, iki yıllık uzman çavuş olduğu öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Alparslan'ın cenazesi yarın Kozan Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törenle defnedilecek. 

Erol Karaoğlan
ADANA 


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