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Şehit babası Sekin: 'Güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez'

Geçen yıl İzmir Adliyesine düzenlenen hain saldırıda kahramanca hareket ederek büyük faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, "Benim Fethimin kahramanlığı kalbimizden, cesareti hafızalarımızdan hiç silinmez. Bu güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez" dedi.

Şehit babası Sekin: Güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez

05 Ocak 2018 13:09
Şehit babası Sekin: 'Güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez' - Tıkla İzle

Geçen yıl Bayraklı ilçesinde bulunan İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıda teröristlerle kahramanca çatışan ve büyük bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve çatışma sırasında hayatını kaybeden mübaşir Musa Can için adliye binasında anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneğinin lokma dağıtımına katılan Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, "Şehit babasıyım ve şehidimle gurur duyuyorum. Bu gurur tüm Türkiye’nin gururudur. Benim Fethim Türkiye’nin kalbinde yaşıyor. Hastanesinde, öğretmenevinde, mesire alanında, parkında, okulunda, ormanında, caddesinde, sokağında ismi yaşatılıyor. Benim Fethimin kahramanlığı kalbimizden, cesareti hafızalarımızdan hiç silinmez. Bu güzel ülkemde Fethi Sekinler bitmez. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar. Hepiniz Fethi Sekin'siniz" diye konuştu. 

Ceren Atmaca - Atakan Şen - Halil Karahan

Etiketler: Fethi Sekin, Mehmet Zeki Sekin

 

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