Şehit babasından anlamlı hareket

2008 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler gişelerinde PKK üyeleri tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateşte şehit düşen şehit polis memuru İbrahim Darıcı’nın babası 79 yaşındaki Mustafa Darıcı, Araban Kaymakamı Emin Bağlı’yı makamında ziyaret etti. ziyaret sonunda şehit babası Ziraat Bankası Araban Şubesine giderek, TSK’nın Afrin’deki sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere destek olmak amacıyla TSK Dayanışma Vakfı hesabına Bin 500 TL bağışta bulundu. Şehit polis memuru İbrahim Darıcı’nın babası 79 yaşındaki 6 çocuk ve 25 torun sahibi Bağkur emeklisi Mustafa Darıcı, "Afrin’de vatanımıza tehdit oluşturan hain terör örgütlerine karşı canlarını hiçe sayarak kararlılıkla mücadele eden Mehmetçiğimiz, her zaman daha fazlasını hak ediyor. Ben de oğlunu bu vatanın bekası için şehit vermiş bir şehit babası olarak, Ziraat Bankası Araban Şubesine giderek TSK Dayanışma Vakfı hesabına Bin 500 Lira bağışta bulundum. Zeytin Dalı Harekatına katılarak, şehit olan asker ve polislerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine de sabırlar diliyorum. Ben de bir şehit babasıyım, şehit aileleriyle aynı acıyı paylaşıyorum. Ben ve eşim her vakit namazlarımızda ve gece geç saatlerden sabah saatlerine kadar dualarımız Zeytin Dalı Harekatına katılan tüm Mehmetçiklerimiz içindir" dedi.

Şehit babası Mustafa Darıcı’nın hem şehit babası olması, hem de TSK Dayanışma Vakfı’na yardım yapması makamında ziyaret ettiği Araban Kaymakamı Emin Bağlı’ya duygulu anlar yaşattı.

Ayten Işık

