Diyarbakır’ın Bağlıca ilçesinde eski Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 38 yaşındaki bomba imha uzmanı polis Semih Turgut'un naaşı, Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Gümüşkent köyüne getirildi. Şehit Turgut’u burada binlerce vatandaş karşılarken, eşi Nevin Turgut’un sözleri yürekleri dağladı. Eşinin tabutuna sarılan Nevin Turgut, çocuklarına “O bizim kahramanımız, hiçbir zaman unutmayın” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşinin sözleri törene katılanları da ağlattı. Şehit Semih Turgut’un babası Kemal Turgut ve annesi Elmas Turgut’un da oğullarının tabutuna sarılarak son vedası yürekleri dağladı.

Coşkun Sağlamdin