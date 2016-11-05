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Şehit eşe son veda

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Semih Turgut'un naaşı, memleketi Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Gümüşkent köyüne getirildi. Eşi ve ailesinin şehide son vedası yürekleri dağladı.

Şehit eşe son veda

05 Kasım 2016 13:42
Şehit eşe son veda - Tıkla İzle

Diyarbakır’ın Bağlıca ilçesinde eski Emniyet Müdürlüğü binasına düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 38 yaşındaki bomba imha uzmanı polis Semih Turgut'un naaşı, Nevşehir’in Gülşehir ilçesi Gümüşkent köyüne getirildi. Şehit Turgut’u burada binlerce vatandaş karşılarken, eşi Nevin Turgut’un sözleri yürekleri dağladı. Eşinin tabutuna sarılan Nevin Turgut, çocuklarına “O bizim kahramanımız, hiçbir zaman unutmayın” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin eşinin sözleri törene katılanları da ağlattı. Şehit Semih Turgut’un babası Kemal Turgut ve annesi Elmas Turgut’un da oğullarının tabutuna sarılarak son vedası yürekleri dağladı.  

Coşkun Sağlamdin


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