Şehit eşi: 'Ben senin prensesinim' - Tıkla İzle

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur’un (33) Türk Bayrağı'na sarılı naaşı buradan helallik için karayoluyla Andırın ilçesine baba ocağına götürüldü.

Şehit eşini Kahramanmaraş Havaalanı'nda 4 yaşındaki kızı Ceylin’le karşılayan Hasibe Dobur, “Ben senin prensesinim. Mustafa duy sesimi. Beni bırakıp nereye gittin” diyerek feryat etti.

Şehit annesi Elife Dobur ise sağlık görevlileri eşliğinde oğlunun tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Dobur’ın naaşı Andırın Merkez Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Karşılama törenine, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhammet Özer