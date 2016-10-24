Bingöl’de dün düzenlenen resmi töreninin ardından havayoluyla Kahramanmaraş’a getirilen şehit polis memuru Hakan Akdere (29) için Kahramanmaraş merkez Ulu Camii’nde tören düzenlendi.

Tören öncesi şehit eşi Alev Akdere, 3 yaşındaki oğlu Eyüp Eymen’le birlikte eşinin tabutuna sarılarak, “O bana 'şehit olursam ağlama aşkım' dedi. Ben ağlamayacağım. Ağlamayacağım o üzülmesin. Ben zalimleri sevindirmeyeceğim” dedi.

Tören sırasında şehit babası Hüseyin, annesi Zekiye, kardeşleri cenaze boyunca dimdik durdu.

Cenazeye katılan Genç İlçe Kaymakamı Abdullah Köklü ise tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Hakan Akdere’nin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, cenaze namazının kılınmasıyla sona erdi.

Şehit Hakan Akdere’nin naaşı, Şeyh Adil Mezarlığı'nda saygı atışının ardından toprağa verildi.

Törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, siyasi parti başkanları, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhammet Özer