Şehit eşinin sözleri yürekleri dağladı

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kuzeyinde devam eden operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. Olayda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın naaşı Diyarbakır'daki askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Şehidi Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy şehidin yakınları ve ailesi karşıladı. Askeri manga tarafından uçaktan indirilen şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Sivas Belediyesi'ne ait cenaze aracına konuldu. Bu sırada ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Döndü Sakal gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesini askeri yetkililer teselli etti.

Şehidin 2 yıllık eşi Songül Sakal da eşinin tabutuyla birlikte aynı uçakla geldi. Şehit eşi uçaktan indirildikten sonra ailesine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Gözyaşı döken acılı eş "Anne Erkan'ı getiremedim" diyerek feryat etti. Şehidin bazı yakınları da fenalık geçirdi. Şehidin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Erkan Sakal yarın öğle namazının müteakiben Kale Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Uğur Yiğit -Onur Erden- Veysel Korkmaz

