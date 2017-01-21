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Şehit kardeşinden yürek burkan feryat

Suriye’nin El-Bab bölgesinde DAEŞ tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır’ın naaşı, TSK’ya ait uçakla Zonguldak Havalimanı’na getirildi.

Şehit kardeşinden yürek burkan feryat

21 Ocak 2017 13:40

El-Bab'da terör örgütü DAEŞ tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın Devrek'in Pınarönü köyündeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin naaşı törenin ardından Zonguldak'a gönderildi. Şehidin annesi Hatime ve babası Hüseyin Bakır’ın güçlükle durduğu karşılama töreninde şehidin kız kardeşleri fenalık geçirdi. 15 gün önce ailesinin yanına gelen Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın, görev yaptığı Tunceli'de bir süre önce kredi çekerek otomobil satın aldığı öğrenildi. Evinin garajına otomobilin koyarak Suriye'deki görev gittiği öğrenilen Bakır'ın naaşı, TSK'ya ait kargo uçağıyla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.
Karşılama töreninde Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve protokol üyeleri hazır bulundu.

Kız kardeşten yürek burkan feryat
Bekar olduğu öğrenilen şehidin karşılama töreninde; kız kardeşleri baygınlık geçirdi. Şehidin kız kardeşi Nafize Küçükkaya, "Seni yaya gönderdik, tabutun geldi" diye feryat etti. Şehidin naaşı omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Cenaze konvoyu Devrek ilçesine hareket etti.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

 


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