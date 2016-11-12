PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün naaşı, Sakarya Valiliği önündeki törenin ardından Kalaycı Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve protokol üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte cenaze namazının kılınacağı alana geldiği sırada vatandaşlar, “İdam isteriz” diye bağırdı. Tekbirler eşliğinde cenaze namazının kılınacağı alana gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili kardeşlerim öncelikle şehidimizin huzurunda O’nu rabbimize uğurlarken bugün burada sizlerin bu son görevi ifa etmek üzere toplanmış bulunmanız, hassasiyetinizin bir ifadesi olması bakımından çok çok önemlidir. Muhammet Fatih, kısa bir süre önce Külliye’de kendisi ile tanıştığımız bir kardeşimizdi. Ve Derik’teki bu kaymakamlık göreviyle birlikte kendisine bir kayyumluk görevi bir belediye başkanlık vekaletini de yürütmüş olması bizim yol haritamızın nasıl çalıştığının bir ifadesi olması bakımından çok çok önemli. Az önce ayeti kerimeler okundu. Ve hep musallada tabutun üzerinde görürüz. Hepimizin emaneti tevdi edeceğimiz yer bellidir. Tekrar rabbimize döneceğiz” dedi.

“Allah’ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız”

Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarının sıradan topraklar olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda az önce ifade edildi, biz Muhammet Fatih kardeşimin ismiyle müsemma zaten ne denli bu noktada sağlam olduğuna, ne denli bu noktada makamların en yücesi, şüphesiz ki Peygamberlik ama ondan sonra da en yüce makam şehitlik makamı. Ve inanıyoruz ki Muhammet Fatih kardeşimiz de o şehadet makamına ulaşmış olanlardan. Rabbim bizleri de onlarla beraber haşreylesin. Bir defa şunu çok açık ve net söylemek istiyorum. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Bu topraklardan hep şüheda fışkırdı. İstiklal şairimiz de diyor ya.. Bu topraklar için bu millet çok şehit verdi” dedi.

“Suikastlerle bir yere varamayacaklar”

Erdoğan, yapılan suikastlerle bir yere varılamayacağını söyleyerek, terörün kökünü kazıyacaklarını tekrarladı. Erdoğan, Bu alçaklar bu ahlaksızlar bu adiler zannediyorlar ki kandil de şurada burada, alçakça yaptıkları bu suikastlerle bir yere varacaklar. Varamayacaklar. Biz Muhammet Fatihlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Allah’ın izniyle bunların kökünü kazıyacağız. Eğer bunların kökünü biz kazıyamazsak bunun hesabını veremeyiz. Bizler bu kadro olarak ordumuzla, polisimizle, köy korucularımızla hep birlikte dağ taş demeden bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım. Kardeşliğimize gölge düşürmeyelim. Birbirimizi de ne olur Allah için sevelim. Bunu yaptığımız anda göreceksiniz er geç bu zafere de kısa zamanda ulaşacağız. Biz Muhammet Fatihler, evelallah bitmez diyoruz. Bu ülkede daha çok Muhammet Fatihler var. Daha çoklarını da inşallah yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlarla beraber bu yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Ben önce saygıdeğer babasına, kayınpederine, eşine, annesine, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Sabır bizim için bir rehavet anlamına gelmemelidir. Bunların kökünü kazımaya da devam edeceğiz. Gerek Başbakanımız, gerek İçişleri Bakanımız tüm hükumetimiz silahli kuvvetlerimiz, korucularımız, polisimiz hep beraber bu mücadeleyi devam ettirip sonunu getireceğiz. Rabbimizin bizlere buyurduğu gibi bizler bu işte kararlı davrandığımız sürece inşallah onun bize vaadi olan o zafere ulaşacağız. Sabreden zafere ulaşır. Biz de bu şekilde gidiyoruz. Bu konuda ben milletimin hassasiyetini biliyorum” dedi.

“İdam ile ilgili konu zaten hükumetin de gündemindedir”

Son günlerde kamuoyunda geniş yer bulan “idam” konusuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam ile ilgili kararın Batı’nın değil Türkiye’nin vereceğinin altını çizdi. Erdoğan, “İdam ile ilgili konu zaten hükumetin de gündemindedir. Parlamento bu kararı verdikten sonra Cumhurbaşkanı olarak bu kararı ben onaylarım dedim. Ve bununla ilgili kararı Batı veremez. Bununla ilgili kararı biz veririz. Milletimin buradaki aslolandır. Şahsa karşı işlenmiş suçun affedicisi o şahsın varisleridir. Devlet değildir. Bu devlete karşı bir suç değildir. Ha devlete karşı işlenen suçları devlet affedebilir o ayrı mesele. Ama şahsa karşı olan da tek af yetkisi onun varislerindedir. Corc, şöyle demiş. Hans böyle demiş onlar bizi ilgilendirmiyor. Allah ne demiş o bizi ilgilendiriyor” dedi.

Bilal Bilir-Gürcan Yılmaz-İsmail Gündüz-Mehmet Selman Bektaş-Refik Fidan-Remzi Şimşek