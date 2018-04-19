Şehit Kulaksız’ın annesi hayatını kaybetti

Kaymakam Kırlı, yayınladığı mesajında, “Şehidin vefat eden annesi bizim de annemizdi, Allah rahmet etsin. Şehit Arslan Kulaksız kardeşimizi unutmamız mümkün değil. Arslan Kulaksız tüm Türkiye’nin komutanı ve kardeşiydi. Bugün aldığımız haber, bizleri derinden üzdü. Şehit Komutanımız Binbaşı Arslan Kulaksız’ın annesi, yani bizim annemiz Nevriye Ana, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Anne ile şehit evladı cennette buluşmuşlardır. Ben başta can kardeşim Binbaşı Arslan Kulaksız ve biricik anneleri Nevriye Kulaksız’a Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Veysel Eşin

