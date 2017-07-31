Şehit Ömer Halisdemir'in babası: 'Oğlum Türk milleti için kahramanlık yaptı'

Ziyarette konuşan Vali Gül, baba Halisdemir'e başsağlığı dileyerek, "Evladınız bir kahraman. Devleti, milleti ve bayrağı için canını feda etti. O unutulmadı, unutulmayacak. Siz de bir kahramanın babasısınız. Bu açıdan sizleri Sivas’ta görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Hain darbe girişimine karşı direnen ve şehit olan 250 vatandaşın her birinin kahraman olduğunu vurgulayan Gül, "Bu şehitlerimizin anneleri ve babaları da kahraman. Çünkü evlatlarını en güzel şekilde vatan sevgisiyle yetiştirmişler. Şehitlerimizin Allah mekanlarını cennet etsin" diye konuştu.

Sivas'a ilk kez geldiğini söyleyen baba Hasan Hüseyin Halisdemir de oğlunu kaybedeli 1 yıl 15 gün olduğunu ancak halen yurt içinden ve yurt dışından gelenlerin kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti. Ömer Halisdemir'in isminin yaşadığını dile getiren şehit babası Halisdemir, "Oğlum Türk milletine böyle bir kahramanlık yaptı. Çok mutluyum. İki torunum var. Torunumun biri 5 diğeri ise 12 yaşında. Biz de bir deyim vardır. 'Ağaç yaşken eğilir.' Onları da vatan aşkı ile yetiştiriyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği yönetimi de hazır bulundu.

Uğur Yiğit