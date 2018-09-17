Şehit Ömer Halisdemir'in yeğenleri ilk gün okula makam arabasıyla gitti



2018-2019 eğitim öğretim yılı başlarken milyonlarca öğrenci Türkiye genelinde okullarına giderek ders başı yaptı. Bu öğrencilerden ikisi ise çok farklı duygular yaşadı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında beylik tabancasıyla birliğini teslim almaya gelen darbeci Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit olarak ülkenin kaderini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in Esenyurt'ta yaşayan yeğenleri okulun ilk gününde makam aracıyla okullarına gitti. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe,Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Esenyurt'ta yaşayan yeğenlerine makam otosunu tahsis etti. Başkan Alatepe, ayrıca Halisdemir'in yeğenleri Burak Halisdemir ve Efe Halisdemir'in içinde bulunduğu makam arabasının şoför koltuğuna oturdu. Ardından 7. Sınıfa başlayacak olan Burak Halisdemir ve 6.sınıfa giden Efe Halisdemir makam arabasına binerek okulları Esenkent Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu'na doğru yola çıktı. Şehidin yeğenlerine şoförlük yapan Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe, onlarla yolda sohbet ederken, yolda babasıyla okula giden bir kız öğrenciyi de makam arabasına davet ederek okula götürdü. Çocuklar okula makam arabasıyla gelirken, okulda da eğitim ve öğretim yılı açılış töreni gerçekleşti.

Önce iyi insan olun

Törende konuşma yapan Ali Murat Alatepe okula gittiği ilk günü hiç unutamadığını belirterek “O gün hep hafızamda. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Hepiniz birer doktor, öğretmen , mühendis olacaksınız. Bunlardan daha önemlisi iyi bir insan olmanızdır. Kahramanımız Halisdemir iyi bir askerdi ama bunlardan önce iyi bir insandı. Çünkü o gece iyi bir insan olmasaydı ve o haini vurmasaydı ülke olarak biz hangi girdaplara girerdik belli değil. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizi, 2023-2053-2071 hedeflerine sizler taşıyacaksınız” diye konuştu.