Şehit Onbaşı’nın Beykoz’daki baba evine ateş düştü

Van’ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Onbaşı Kemal Zeren'in Beykoz Yenimahalle Mahallesi’nde bulunan evine ateş düştü.

Acı haberin alınmasının ardından sevenleri ve yakınları şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağı ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberle birlikte şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, tedbir amaçlı evin önünde bir ambulans bekletildi. Şehit Kemal Zeren’in 5 ay önce göreve başladığı kaydedilirken, sağlık görevlileri zaman zaman şehidin acılı babası Mehmet Zeren’i ve yakınlarının tansiyonunu ölçerek muayene etti.

Şehit Zeren’in, yarın ikindi namazını müteakip 15 Temmuz Şehitler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığına defnedileceği kaydedildi.

İsmail Bulut