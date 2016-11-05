PKK’lı teröristlerce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bombalı araçla terör saldırısı yapılmış, 2’si polis 9 kişi şehit olmuştu. Patlamada şehit olan Polis Memuru İsmail Mavitaş için memleketi Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Mavitaş’ın Türk Bayrağı’na sarılı tabutu namazın kılınacağı Yahyalı Merkez Cami’ne getirildi. Burada tabuta sarılan yakınları şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

"Yavrunu göremeden gittin"

Öte yandan şehidin eşi Gülçiçek Mavitaş’ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Tabuta sarılarak gözyaşı döken yakınları, "Doğmamış bebeğine bezler aldın. Yavrunu göremeden gittin" diye ağıtlar yaktı. İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mavitaş’ın cenazesi Yerköy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan binler, şehidin ardından ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ şeklinde sloganlar attı. Cenaze namazına Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, askeri ve polis erkanı, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.