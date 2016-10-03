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Şehit polisin cenazesi memleketine gönderildi

Kilis'e düşen roket parçalarını imha ederken meydana gelen patlamada şehit olan bomba imha uzmanı polis memuru Murat Mimiroğlu'nun cenazesi, görev yaptığı Kilis Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen töreninin ardından memleketine gönderildi.

Şehit polisin cenazesi memleketine gönderildi

03 Ekim 2016 10:21
Şehit polisin cenazesi memleketine gönderildi - Tıkla İzle

Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesinde, pazar günü saat 15.40 sıralarında Suriye'den DEAŞ kontrolündeki bölgeden atılan füzenin parçalarını imha etmeye çalışan Mimiroğlu, bombanın patlaması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Güneydoğudaki hendek operasyonlarında geçici olarak görev yapan şehit polis Murat Mimiroğlu için Kilis Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kilis Valisi İsmail Çataklı, Belediye Başkanı Hasan Kara, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kilis Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Kilis Emniyet Müdürü Candemir Özdemir, ile meslektaşları katıldı. Törene 2 yaşındaki kızı ile birlikte katılan şehidin eşi Ayşegül Mimiroğlu, ayakta durmakta zorluk çekti. Ayşegül Mimiroğlu, şehit eşinin tabutuna sarılarak feryat etti.

Şehidin cenazesi, törenin ardından memleketi Giresun’a gönderildi. 

Mehmet Ali Dağ -Ahmet Bilge

Etiketler: Murat Mimiroğlu


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