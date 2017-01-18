Diyarbakır’da mezarlık duvarının altına PKK’lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen 28 yaşındaki Miraç Kadir Özcan’ın bir süre önce Rize’de görev yaptığı öğrenildi. Aslen Trabzonlu olan Özcan’ın Rize’de görev yaptığı dönem içerisinde geçici görevle gittiği Nusaybin dönüşü Rize Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Binası önünde çekilen bir videosu ortaya çıktı. Videoda Özcan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Küçük tarafından gönderilen bir tebrik mesajını okuyor. Yanındaki arkadaşları da mesajın okunmasının ardından şehit polis memurunu alkışlıyor.