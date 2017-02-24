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Şehit Selman Çelik’in evine acı haber ulaştı

El Bab’da DEAŞ terör örgütünün daha önceden yola döşenmiş olduğu EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Kütahyalı Uzman Çavuş Selman Çelik’in Kütahya’daki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Selman Çelikin evine acı haber ulaştı

24 Şubat 2017 17:15

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün saat 12.00 sularında El Bab’ın güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu 2 asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Şehitlerden Uzman Çavuş Selman Çelik’in (23) şehadet haberi, askeri erkan tarafından memleketi Kütahya’da Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokak’ta yaşayan baba Süleyman ve anne Halime Çelik’e verildi. 3 çocuktan biri olan Çelik’in baba evine askerler tarafından Türk bayrağı asıldı.

“SÜREKLİ ASKER OLMAK İSTERDİ"

1,5 yıl önce askere gittiği ve askerden sonra uzman çavuş olarak TSK’da kaldığı öğrenilen şehit Çelik’i arkadaşı İsmail Söyler anlattı. Söyler, “Sürekli asker olmak isterdi. Asker oldu ve daha sonra da uzman çavuş olarak askerde kaldı. Vatanını, milletini, bayrağını seven bir kişiydi” dedi.

Bekar olan şehidin yarın memleketi Kütahya’da toprağa verilmesi bekleniyor.

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DEAŞın yola döşediği EYP patladı: 2 asker şehit, 3 asker yaralı El Bab'dan acı haber! 2 asker şehit

Hüseyin Efe

Etiketler: şehit, selman çelik


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