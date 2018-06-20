Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın naaşı son yolculuğuna uğurlandı

Düzköy Hükümet Konağı yanında düzenlenen cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Jandarma Genel Komutanı Organeral Arif Çetin, Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, ailesi, yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı. Şehidin ağabeylerinden Celal Baştan kardeşinin tabutunun başına gelerek gözyaşı dökerken, annesi Emine Baştan ve kız kardeşleri de tabuta sarıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit uzman çavuşun cenazesi Taşocağı mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.