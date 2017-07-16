Şehitler Anıtı'na vatandaşlardan büyük ilgi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde açılan Şehitler Anıtı, sabahın erken saatlerinde vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu. Araçlarıyla köprüye gelen vatandaşlar, Şehitler Anıtı'na ziyarette bulundu. Vatandaşlar bu sırada duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar burada dua ederek, fotoğraf çekindi.

Ziyarete gelen vatandaşlar, o günü yaşadıklarını belirterek, böyle bir anıtın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gazi olduğunu söyleyen bir vatandaş anıtı yapanlara teşekkür ederken, o günü yaşadığını belirtin başka bir vatandaş ise bu tip darbe girişimlerini yaşamamak için askere giden Türk evlatlarının anayasaya ve yasaya aykırı emirleri uygulamamaları konusunda bilinçlendirilmeleri gerektiğini söyledi.

Öte yandan, anıtın önüne gelerek ziyaretlerini sürdüren vatandaşlar köprü girişinde trafik oluşmasına neden oldu. Trafik sıkışıklığına neden olan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldı.

Mustafa Esen - Mustafa Bakırhan

