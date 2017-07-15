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Şehitler Köprüsü’nde kuş uçurtulmuyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek olan etkinlik için polis tarafından kurulan MOBESE tırı tören alanında kuş uçurtmuyor.

Şehitler Köprüsünde kuş uçurtulmuyor

15 Temmuz 2017 16:33
Şehitler Köprüsü’nde kuş uçurtulmuyor - Tıkla İzle

İstanbul Polisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı program alanında yoğun güvenlik önlemi aldı. Alan içi ve çevresinde bomba araması yapan polis ekipleri, adeta kuş uçurtmuyor. Didik didik aranan alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan MOBESE tırında izleniyor. Tır’dan İstanbul tüm noktalarındaki 6 bin 500 kamera saniye saniye izlenirken havadan canlı bağlantılı 2 helikopterinde destek verildiği öğrenildi.

Murat Delice - Caner Sönmez - Doğan Can Cesur - Harun Basat


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