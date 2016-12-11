Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, şehit yakınları ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Şehit polislerin cenazeleri tören mangası eşliğinde Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran şehitler için dua etti. Duasında terör olaylarına değinen Rahmi Yaran, “Terörün arkasında duran şahısları, ülkeleri, örgütleri açık ederek sen kendilerini rezili rüsva eyle Ya Rabbi. Şehitlerimiz var. Çok şehitler uğurladık. Dün akşam yine bir büyük terör belası ile karşı karşıya kaldık. Bütün şehitlerimize rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Terörü defetmek için, milletimizin bekası için gece gündüz fedakarca çalışan güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize, onlara emir ve direktif veren idarecilerimize sen yardım eyle Ya Rabbi. Terör karşısında asla yılgınlığa düşmeyeceğimizi dünyaya sen göster Ya Rabbi” ifadelerini kullandı.

“Siz kimlerin köpeğisiniz, onu söyleyin bize”

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Bu ve bunun gibi alçak terör saldırıları ülkemizde huzur ve asayişi bozmak, yurt içi ve yurt dışında devam eden terör operasyonlarını akamete uğratmak, belki de en önemlisi kahraman emniyet mensuplarımızı yıldırmak maksadı ile yapılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Yılmayacağız, bu saldırıya rağmen dimdik ayakta duracağız. Bu alçak saldırının bize kattığı tek şey daha fazla terörle mücadele azminden başka bir şey olmayacak. Buradan terör örgülerine sesleniyorum. Bize vermek istediğiniz adi mesaj anlaşılıyor. 15 Temmuz’da çok konuşulan bir cümle var. Aynı cümleyi tekrarlayacağım. Siz kimin, kimlerin köpeğisiniz onu söyleyin bize. Bu alçak saldırı ile ilişkisi olanlar en kısa sürede tespit edilerek gereken ceza verilecek. Onlar bizler için özel emanetlerdir. Hepsi başımızın tacıdır. Milletimizin huzur ve güvenliği için canını veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Güvenlik güçlerinin birinci öncelikli işi bunu yapanlardan intikam almaktır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Türkiye’de ve dünyada bu töreni gülerek izleyenler olduğunu belirterek, “Ellerini ovuşturuyorlar. Bizim ne söyleyeceğimizi, tavrımızı merak ediyorlar. Hala siyaset, hakimiyet peşindeler. Lafı dolandırmaya gerek yok. Vefa da, Kadir de, Adem de, İlker de Hasan da bütün şehitlerimiz bilsin. O insanlıktan çıkmış alçaklara şunu söylüyoruz. Yarından tezi yok Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerinin birinci öncelikli işi bunu yapanlardan intikam almaktır. Karada, havada denizde, nerede oluşa olsun, hangi güce sığınmışlarsa sığınsınlar Türk milleti kanı yerde bırakmayacaktır. Maliyeti ne olursa olsun bu hesap görülecektir. Bizim bu mücadelede gideceğimiz üst nokta bellidir. Bu şehitlerimizin arasına katılmak bizim için bir onur vesilesidir” dedi.

"Bu eşkiyalardan tek tek hesap soracağız"

Terör destekçilerine de seslenen Soylu, “Ne elde ettiniz. Kuracağınızı iddia ettiğiniz ülke nerede. Bizden ayırdığınız topraklar nerede. Dağlarda mağara kovuklarında hayvan gibi yaşamaktan öteye geçebildiniz mi? Kaçak yaşamaktan, hainlikten, ihanetten başka hayatınız var mı? Rezillikten, lanetten, bedduadan başka aldığınız bir şey var mı? Bir takım karanlık odakların uşağı, maşası olmaktan başka bir vasfınız var mı? Geberip gittiğinizde arkanızdan ağlayacak kimse var mı? Burada yatan, bize şimdi güzel güzel bakan evlatlarımız. Onların hepsi güzel çocuklar. Allah’ın onlara bir müjdesi var. Cenab-ı Hak diyor ki ‘Muhakkak ki Allah uğrunda kenetlenmiş ve bir duvar gibi saf halinde olanları sever.’ Bu millet Allah yolunda kenetlenmiştir. Bu çocuklarımız Allah yolunda kenetlenmiştir. Allah onları sevmektedir. Allah sevdiğine zulmetmez, Allah sevdiğini sevdikleri ile kavuşturur. Başka bir ayette de ‘Siz onları ölü zannedersiniz ama onlar diridirler.’ Onun için bizim acımız, bizim üzüntümüz onlardan ayrı düşmekle ilgilidir. Yoksa onların akıbetlerinden endişemiz yoktur. Ancak bunu yapanların akıbetlerinden eminiz, o akıbet hiç de hayırlı değildir. Bunu yapanları savunmaya çalışanlara söylüyoruz, bu işin mazereti yoktur, bu işin siyasetle izah edilir tarafı yoktur. Artık saflar bellidir, Allah yolunda, vatan yolunda çarpışanlar ve onun karşısında olanlar. Devletin kılıcı uzundur. Bugün burada gözyaşı döken, içi sızlayan herkesin yüreğine su serpecek şekilde bu eşkıyalardan tek tek hesap soracağız. Bulundukları bütün delikleri başlarına yıkacağız" şeklinde konuştu.

Soylu'nun açıklamalarının ardından şehitler, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Doğan Can Cesur - Murat Ergin

İSTANBUL