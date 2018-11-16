Şehitlerimizin isimleri bu parkta yaşayacak

Geçtiğimiz Ramazan ayında Başkan Bakıcı tarafından mahalle iftarında yapım sözü verilen park tamamlanarak mahalleye kazandırılırken, Parktaki anıtın altına Bozüyüklü şehitlerin isimleri yazıldı. Şehit Ünal Demir adı verilen parktaki tagta şehidimizin resmi ve arka yüzünde yaşamı hakkında bilgiler yer alırken, parkta yer alan büyük anıtın altında Bozüyüklü şehitlerimizin isimleri yer aldı. Parkın tamamlanması özellikle mahalle sakinleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken, parka Şehit Ünal Demir isminin verilmesi ve tüm şehitlerimizin isimlerinin parkta yer alması Bozüyüklüler tarafından büyük takdir gördü.

Şehit Mahmut Ekinay Parkı, Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası bu parkada Şehit Ünal Demir adının verilmesi ile Bozüyük şehitlerinin isimlerini asla unutmayacağını ve saygıyla anacaklarını bir kez daha gösterdi.

İsmet Cep

