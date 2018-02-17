Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu !

Şehit ateşi Çorum'a düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in memleketi Çorum'a şehit ateşi düştü. Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehadet haberi Ankara'da yaşayan babası Hasan Eker'e verildi. Merkeze bağlı Kalehisar köyü nüfusuna kayıtlı şehit Eker'in bekar olduğu cenazesinin yarın Kalehisar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Bursa’ya şehit ateşi düştü

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in şehadet haberi Bursa’daki ailesine verildi. Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in acı haberi, Osmangazi ilçesine Yunuseli Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Baba Mustafa, anne Reyhan ile şehidin eşi Kadriye ve kardeşi Yunus Şahin büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, aile taziyeleri kabul etti. Şehidin 6 aylık Reyhan Öykü isminde kızının olduğu öğrenildi. Şehit ailesinin evinin önünde 112 ekipleri tedbiren bekletiliyor. Şehidin Samsun’un Havza ilçesinde defnedileceği belirtildi.