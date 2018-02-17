Diğer
Kategoriler

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu !

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in şehadet haberi Bursa’daki ailesine verildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in memleketi Çorum'a şehit ateşi düştü.

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu !

17 Şubat 2018 22:44

Şehit ateşi Çorum'a düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in memleketi Çorum'a şehit ateşi düştü. Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in şehadet haberi Ankara'da yaşayan babası Hasan Eker'e verildi. Merkeze bağlı Kalehisar köyü nüfusuna kayıtlı şehit Eker'in bekar olduğu cenazesinin yarın Kalehisar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Bursa’ya şehit ateşi düştü

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in şehadet haberi Bursa’daki ailesine verildi.  Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin’in acı haberi, Osmangazi ilçesine Yunuseli Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Baba Mustafa, anne Reyhan ile şehidin eşi Kadriye ve kardeşi Yunus Şahin büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, aile taziyeleri kabul etti. Şehidin 6 aylık Reyhan Öykü isminde kızının olduğu öğrenildi. Şehit ailesinin evinin önünde 112 ekipleri tedbiren bekletiliyor. Şehidin Samsun’un Havza ilçesinde defnedileceği belirtildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç