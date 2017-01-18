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Şehitlerin adını kullanan dolandırıcılar yakalandı

Tekirdağ'da 'şehitlerin ailelerine konut yapılacak' yalanı ile hayırsever vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Şehitlerin adını kullanan dolandırıcılar yakalandı

18 Ocak 2017 15:02

Şüphelilerin Tekirdağ dışında İstanbul, Antalya, Yozgat, Mersin, Van ve Samsun başta olmak üzere pek çok ilde vatandaşlardan para topladığı kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, valilik ve belediye gibi bazı kamu kurum ve kuruluşlarının adını kullanarak Suriye El-Bab’da, Hakkari’de ve çeşitli yerlerde şehit olan askerlerin aileleri için konut edindirme projesine destek sağlamak amacıyla izinsiz yardım toplandığı bilgisini alan Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak çalışma yürüten Velimeşe Karakol Komutanlığı ekipleri adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Tekirdağ ve ilçelerinde izinsiz yardım toplayan B.C. ve S.M. adlı şüphelileri Çerkezköy’deki evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman da ele geçirildi.

Ele geçirilen dokümanları inceleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahısların İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Yozgat, Mersin, Van ve Samsun illeri başta olmak üzere ülke genelinde bir çok ilde şahitlere yardım alı altında çok sayıda şirketten yaklaşık 150 bin TL topladıklarını tespit etti.

Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığında sorgulanan şahıslar daha sonra Çorlu Adliyesine sevk edildi.
 

Serdar Şahin
 


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