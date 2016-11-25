Kimsesi olmayan 73 yaşındaki Şaban Dağgeçer, merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde bir barakada yaşıyor. Babasından kalan arsaya yaptığı demirden barakada 30 yıldır barınan yaşlı adamın tek arzusu, sıcak bir yuvaya kavuşmak. Komşularının verdiği yemeklerle karnını doyuran kimsesiz ihtiyar, hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor. Soğuk kış günlerinde üşümekten uyuyamayan Şaban Dağgeçer, birkaç defa yaşlı bakım evine yatırılmasına rağmen orada duramayıp ayrıldı.

Doğup büyüdüğü mahallede ölmek isteyen yaşlı adam, kendisinin olan arsaya tek katlı bir ev yapılmasını istiyor. 3 ayda verilen 400 lira fakir aylığı ile geçinen ve bu da ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen Şaban Dağgeçer, "Karnımı komşular doyuruyor. Demir baraka çok soğuk. Geceleri soğuktan titriyorum. Tek arzum, son nefesimi mahallemde verebileceğin sıcak bir ev" diye konuştu.

Burak Türker