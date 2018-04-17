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Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anılıyor

Sekizinci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, vefatının 25’inci yıldönümünde kabri başında anılıyor. Törende duygu dolu anlar yaşayan Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, "Her gün artan bir acı ve özlem. Anlatması çok zor bir duygu bu” dedi.

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anılıyor

17 Nisan 2018 10:20
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal mezarı başında anılıyor - Tıkla İzle

Vefatının 25'inci yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için mezarı başında anma programı düzenleniyor. Özal'ın Topkapı'daki mezarı başında düzenlenen anma programına merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, Özal'ın kabri başına çiçek ve çelenk konuldu. Kabir başında bulunan koltuğa oturan Semra Özal, "Her gün artan bir acı ve özlem. Anlatması çok zor bir duygu bu” dedi.  

Mehmet Altunışık
 

 

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