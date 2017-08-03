Sel suları aracı sürükledi: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Karacadağ Mahallesi'nde bulunan dağa saat 18.30 sıralarında şiddetli dolu ve yağmur yağdı. Yağış sonrasında dağdan gelen sel suları ise Karacadağ Mahallesi ve Kozanlı Mahallesi arasında bulunan asfalt yoldan şiddetli şekilde taşmaya başladı.

Bu sırada karayolunda seyir halinde olan Habip Küybet (35) idaresindeki 42 GG 221 plakalı hafif ticari araç sel sularına kapılarak şarampole taklalar atarak tepetakla durabildi. İnşaatlarda işçi olarak çalıştıkları öğrenilen sürücü Ve araçta bulunan Uğur Elmas (26), Zeki Tutak (22), Fatih Özcan (34) ve Fırat Tutak (18) aracın selin etkisiyle takla attığı sırada kırılan kapı camlarından çıktılar. Yaralılar, olay yerine istenilen 112 Acil Yardım ambulansları ile Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sel esnasında Jandarma tarafından yolda araçlar bekletilerek sel sularının azalmasından sonra geçişlere izin verildiği öğrenildi.

Ömer Keleş

