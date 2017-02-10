Diğer
Kategoriler

Selahattin Demirtaş'a 4 yıl hapis istemi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.


10 Şubat 2017 12:22

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, 2015 yılında Rusya ziyaretinin ardından Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklama sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 4 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede 9 kişinin BİMER’e farklı tarihlerde suç duyusunuda bulundukları ve Demirtaş’ın Rusya ziyareti sonrası Atatürk Havalimanı’nında konuşma yaptığı, bölücülük faaliyetinde bulundukları,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını hiçe saydığı, söylediği sözlerin Türkiye Cumhuriyetine zarar verdiği belirtilerek hakkında yasal gereğinin yapılması istendiği ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Demirtaş’ın, suçlamalardan haberdar olması ve delillerini bildirilmesi için adresine çıkarılan davetiyeye rağmen süresinde savunması ve suçlamayla ilgili delillerini savcılığa ulaştırmadığı iddianamede belirtildi. Demirtaş’ın Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamaya iddianamede yer verilerek söz konusu açıklamada yer alan ifadelerin görüş açıklama ve eleştiri sınırını aşan ifadeler olduğu ifade edildi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’ncu maddesi kapsamında da değerlendirilemeyeceği belirtilen iddianamede şu ifadelere yer verildi: “Zira Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Madde içtihatlarında dahi ifade özgürlüğüne çeşitli sınırlar getirmiştir. Şüphesiz genel olaylarla ilgili konularda ve siyasi tartışma konularında açıklamalar yapılabilir. Bu demokratik toplumun önemli bir işlevidir. Ancak bu değerlendirmeler muhatabı kişilerin itibarı ve hakları konusunda belli sınırlamalara tabidir. Kendisine hakaret eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’dır. Bu hususta kabul edilebilir eleştiri sınırlarının normal bireyden daha geniş olması savunulabilir. Ancak Cumhurbaşkanı ve temsil ettiği makamın yasa tarafından sağlanan yasal korumadan da faydalanması gerektiği unutulmamalıdır. Şüphelinin açıklamasında kullandığı ifadelerin kabul edilebilir eleştiri sınırlarını aştığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığını kabul etmek gerekir”.

Demirtaş’ın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenirken, iddianamenin kabulü halinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakim karşısına çıkacak.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!