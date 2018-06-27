Selçuklu sanatı bakır tepsiyi 25 yıllık ustası anlattı

Şanlıurfa’daki Balıklıgöl Platosu yakınında yer alan tarihi çarşıda 25 yıldır bakır eşyaları süsleyen Selahattin Çalışır, atalarından kendisine miras kalan meslekle bakır tepsileri işleyerek farklı türden hediyelik tepsiler yapıyor. Çalışır, dedelerinin mesleği olan bakır işlemeciliğinin aynı zamanda Selçukluların bir geleneği olduğunu da sözlerine ekledi.

Tarihi çarşılar bölgesini gezen yerli ve yabancı turistler ise farklı desenler işlenmiş bakır tepsileri kendileri ve yakınları için hediyelik olarak alıyor. Bazı turistler ise tepsilerin üzerindeki işlemeleri özel siparişle yaptırıyor.

Daha önceden sofralarda kullanılan tepsilerin artık hediyelik eşya olarak değerlendirilmeye başlandığını söyleyen Selahattin Çalışır, “Yaklaşık 25 yıldır bu mesleği yapıyorum. Şu an kabartma hediyelik saat yapıyoruz. Bakır işiyle uğraşıyoruz. Doların yükselmesiyle tam bakırın kilosu 38 TL’ye geliyor. Bunu da işleyerek hediyelik ürün olarak Şanlıurfa'nın çarşısında satıyoruz. Bu Selçuklulardan kalma bir sanattır. Ermenilerde de var, Osmanlı'da da var. Ata mesleğimiz. Ben ailemde 4’üncü nesilim. Dedemin babası Aziz Bey bakırcılık yaparmış. Biz de ata mesleği olarak devam ettiriyoruz. Yaklaşık 100 yılı aşkın süredir bu işi atalarımızla birlikte yapıyoruz. Hediye götürülecek olan kişinin ismini üst tarafa yazıyoruz. Resim yapıştırma yapıyoruz. Doktorsa o mesleğin amblemini yapıyoruz, avukat ise mesela terazi amblemi yapıyoruz. Hediyelik ürün olarak güzel bir rağbeti var” şeklinde konuştu.

“Elimdeki gibi bir tepsi yaptırdım onlara”

Tarihi çarşıyı dolaşan vatandaşlardan İbrahim Demir ise “Bakıra merakım olduğu için, ayrıca Osmanlı logosuna merakım olduğu için, arkadaşlarım da yeni evlilik yaptı. Onlara güzel bir bakır hediye etmek istedim. Onlara elimdeki gibi bir tepsi yaptırdım. Bitmiş ve hediye paketi olunca ben de arkadaşlarıma götüreceğim. Merakım var. Merak babamdan gelme zaten. Babamızdan nasıl geldiyse bizde de devam ediyor. Bizde de böyle devam edecek” diye konuştu. Şanlıurfa tarihi çarşılar bölgesinde her gün yüzlerce bakır hediyelik eşya siparişi alındığı ve bunların büyük kısmının ise yurt dışına götürüldüğü öğrenildi.

İmam Dokmak