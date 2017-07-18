Selden timsah yürüyüşüyle kurtulmaya çalıştılar

İstanbul'u etkisi altına alan yağış beraberinde sel getirirken, kentte trafik felç oldu. Araçlar sel sularına gömülürken, gidecekleri yere yürümek zorunda kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişi sel sularına teslim olunca vatandaşlar çareyi bariyerlerin üzerinden yürümekte buldu. Bariyerlerin üzerinden adeta timsah gibi gitmeye çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bir vatandaşın da aracın üstüne çıkarak ilerlemeye çalışması dikkat çekti.

Öte yandan, yağmur sularında ıslanmak istemeyen bazı vatandaşlar ise demir kapılara tutunarak yürümeye çalıştı.