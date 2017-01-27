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Selfie Box uygulamasına tüm stantlardan ilgi var

Akçakoca standı, bu yıl EMITT Fuarında başka stantlarda görülmeyen bir hizmet vermeye başladı. Selfie box uygulamasından sadece ziyaretçiler değil, civar stantların görevlileri de faydalanmaya başladı.

Selfie Box uygulamasına tüm stantlardan ilgi var

27 Ocak 2017 21:38
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Akçakoca’nın farklı kesitlerinin yer aldığı arka fon fotoğraflarının içinde poz veriyormuş gibi çekim ve kayıt yapan Selfie box uygulamasının bir önemli özelliği de çekilen fotoğrafı anında sosyal medya paylaşım ağlarında paylaşabiliyor olmanız.

Selfie boxtan ücretsiz fotoğraf çektiren ziyaretçiler, fotoğrafın basıldığı kartta yer alan barkodu cep telefonlarıyla tarattıktan sonra, facebook, tvitter, instagram gibi paylaşım sitelerinden anında paylaşıyorlar.

Bu özellikleri bilen duyan diğer stant görevlileri de Akçakoca standının yolunu tutarken, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen stant çalışanlarının yaptıkları fotoğraf paylaşımlarında doğal olarak Akçakoca’nın tanıtımı yapılıyor. 

Tuncay Türkgülü


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